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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nguesso ile görüştü

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nguesso ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nguesso ile görüştü

KAZAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan'da Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.

BRICS Zirvesi'ne katılma üzere Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temaslarına başladı. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında önce aile fotoğrafı çekiminde yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra zirveye katıldı. Erdoğan daha sonra ikili temasları kapsamında ise Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nguesso ile görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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