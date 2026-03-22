Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Komşularıyla Bayramlaştı

Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu ilçesinde konakladığı konutundan çıkarak komşularını ziyaret etti. Bir araya geldiği komşularına sarılarak hasret gideren Erdoğan, yanına gelip, kendisine ilgi gösteren çocuklara da oyuncak verdi. Komşularıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Komşularıyla kısa bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından kentten ayrıldı.

