Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay aranın ardından geldiği Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, karşılama töreninin ardından havalimanında görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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