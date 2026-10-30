Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesinde, Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs'ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesinde, Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs'ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesinde, Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs'ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğini belirtti
Kaynak: AA