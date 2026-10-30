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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesinde, Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs'ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğini belirtti

Kaynak: AA