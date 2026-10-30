Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesinde, Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs'ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğini belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesinde, Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs'ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşmesinde, Kıbrıs Türkleri'nin hak ve menfaatlerinin korunmadığı hiçbir sürecin Kıbrıs'ta kalıcı çözümün anahtarı olamayacağını, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğini belirtti

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti

Komedi filmi değil, gerçek!
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir

Cepler yanacak! Üçlü zam kapıda, psikolojik eşik aşılıyor
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha

TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha