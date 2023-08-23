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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini önceliklerimiz arasındadır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini önceliklerimiz arasındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini önceliklerimiz arasındadır."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Tatar Kırım Güncel Haberler

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