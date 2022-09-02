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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir"

Kaynak: AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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