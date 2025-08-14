Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Ağustos 2025'te Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında gerçekleştirdiği basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

AVUKATI HÜSEYİN AYDIN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal yaptığı açıklamada, Özel'in söz konusu konuşmalarında "Cumhurbaşkanını hedef alan yakışıksız ifadeler ve mesnetsiz ithamlar" kullandığını belirtti. Aydın, "Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

HEM HUKUKİ HEM CEZAİ SÜREÇ BAŞLADI

Açıklamaya göre, dava sürecinin yanı sıra hakaret suçlamasına ilişkin ceza soruşturması için de başvuru yapıldı. Özgür Özel'den konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti saflarına geçmesiyle ilgili "Çerçioğlu, suçsuz olduğunu iddia edip içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip... Kelime oyunu yapıyor, 'ne kadar aydın var? Yarın için. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. 3'ünü kez 4'üncü kez yendik seni. Bu mu mertlik, bu mu senin mücadele gücün. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. 'Ya içeri tıkıl ya partime katıl.' Yazıklar olsun. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.