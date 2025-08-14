Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in 3 Ağustos'ta Bayrampaşa mitingi ve Marmara Cezaevi çıkışındaki açıklamalarında sarf ettiği sözler nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Ağustos 2025'te Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında gerçekleştirdiği basın açıklamasındaki ifadeleri nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

AVUKATI HÜSEYİN AYDIN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal yaptığı açıklamada, Özel'in söz konusu konuşmalarında "Cumhurbaşkanını hedef alan yakışıksız ifadeler ve mesnetsiz ithamlar" kullandığını belirtti. Aydın, "Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

HEM HUKUKİ HEM CEZAİ SÜREÇ BAŞLADI

Açıklamaya göre, dava sürecinin yanı sıra hakaret suçlamasına ilişkin ceza soruşturması için de başvuru yapıldı. Özgür Özel'den konuyla ilgili henüz bir yanıt gelmedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özel, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti saflarına geçmesiyle ilgili "Çerçioğlu, suçsuz olduğunu iddia edip içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip... Kelime oyunu yapıyor, 'ne kadar aydın var? Yarın için. Lan sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. 3'ünü kez 4'üncü kez yendik seni. Bu mu mertlik, bu mu senin mücadele gücün. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. 'Ya içeri tıkıl ya partime katıl.' Yazıklar olsun. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSeker Sekerci:

Zaten don lastiğine döndürdünüz hukuk sistemini. Bir de boş gevşek egonuzla meşgul etmeyin. sizin yüzünden vatandaşın davaları yürümüyor.

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusa Mut:

Tarihte en cok milletime dava açan milletin adamı kimdir

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıM D:

Bunun da derdi dava açmak ve doğru konuşanı hapse atmak. Zayıf ve çaresiz kişilerin problemi akıllı ve mutlu insanlara engel olmak

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

MANEVİYATA BİÇİLEN DEĞER SAYIN BAŞKANA YAKIŞIR BİR RAKAM OLMUŞ AMA ADAM AYARTIP FUTBOLCU TARANSFER GİBİ TARANSFER ETMEK NE KADAR DÜRÜSTÇE, NE KADAR AHLAKİ, NE KADAR ULVİ BİR HAREKET DÜŞÜNÜNCE İNSANIN TAKDİR EDESİ GELİYOR BU ALEMDE

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

ikiside parti genel başkanı değilmi

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
