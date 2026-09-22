Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim ile görüştü

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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından ikili temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Kaynak: AA