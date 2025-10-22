Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla Umman'a gitti.

Erdoğan'ı Uluslararası Hamad Havalimanı'ndan Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a gitti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
