Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti çalışmalarının önemini, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında temaslara başlanması gayretlerine katkıya hazır olduğunu belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti çalışmalarının önemini, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında temaslara başlanması gayretlerine katkıya hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti çalışmalarının önemini, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında temaslara başlanması gayretlerine katkıya hazır olduğunu belirtti
Kaynak: AA