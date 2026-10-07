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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti çalışmalarının önemini, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında temaslara başlanması gayretlerine katkıya hazır olduğunu belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti çalışmalarının önemini, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında temaslara başlanması gayretlerine katkıya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti çalışmalarının önemini, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında temaslara başlanması gayretlerine katkıya hazır olduğunu belirtti

Kaynak: AA
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