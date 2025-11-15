Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabüklü şehidin babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabük merkeze bağlı Davutlar köyünde taziyeleri kabul eden baba Özcan'ı telefonla aradı.

Özcan'a başsağlığı dileyen Erdoğan, "Mehmet Bey, başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim, sizleri sevgili habibinin yanına baba, evlat komşu eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin, hepsine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit babası Özcan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da Özcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Güncel
