Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü...
Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni
Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.(2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir."
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel