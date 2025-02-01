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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü.

Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi için geldiği Halkapınar Spor Salonu girişinde, tanışmak için kendisini bekleyen Gülsüm Sakallı ile sohbet etti.

Sakallı'nın elini öpen Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi.

Gülsüm Sakallı ise "Bir sürü evladım varmış, bilememişim. Ağladım, ağladım hep yabana gitti onlar. Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Görmeye geldim. Eline ayağına taş dokundurmasın. Hanımına çok selam söyle. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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