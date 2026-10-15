Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki yağışlar) Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İstanbul'daki yağışlar) Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İstanbul'daki yağışlar) Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz"

Kaynak: AA
Bu haber 99 sitede yayınlandı.
82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor

82. dakikada 3-1 olan maçın sonucunu görenler inanamıyor
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu

Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonu bomba
6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor

Giydiği mont 6-0'lık hezimetin önüne geçti! İşte fiyatı
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi

Kız yurdu skandalı! İstanbul'daki kafe jet hızıyla mühürlendi
Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı

Tahtaya yazıp günler öncesinden uyarmıştı! Maalesef dedikleri çıktı

Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!

Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!