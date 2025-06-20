Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'nin barbarlığa karşı direnen cesur kadınlarını, minik omuzlarında anasızlığın, babasızlığın ağır yükünü taşıdıkları halde zalimler karşısında diz çökmeyen Gazzeli yetimleri, öksüzleri, her türlü zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini, izzetini, asaletini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi kemal-i hürmetle selamlıyor, Rabb'im her birinin yar ve yardımcısı olsun diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, katılımcılarla bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Kıtaların, gönüllerin, kültürlerin buluşma noktası İstanbul'da genç insanlarla beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla İslam aleminin dört bir yanındaki genç kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle 622 gündür İsrail hükümetinin vahşi, acımasız, insanlık dışı saldırıları karşısında doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin'in, Gazze'nin, yiğit gençlerini buradan yürekten selamlıyorum. Gazze'nin barbarlığa karşı direnen cesur kadınlarını, minik omuzlarında anasızlığın, babasızlığın ağır yükünü taşıdıkları halde zalimler karşısında diz çökmeyen Gazzeli yetimleri, öksüzleri, her türlü zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini, izzetini, asaletini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi kemal-i hürmetle selamlıyor, Rabb'im her birinin yar ve yardımcısı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum kapsamında 2 gün boyunca yapılacak toplantı ve istişarelerin, alınacak kararların gençler başta olmak üzere İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Forumun 20'nci yılını geride bıraktığını, yürüttüğü faaliyetleri son derece kıymetli bulduğunu belirten Erdoğan, "Diplomasi Akademisi'nden uluslararası kuluçka merkezine eğitim, sivil toplum, girişimcilik, hukuk, diplomasi, medya, insan hakları ve gönüllülük gibi alanlarda icra edilen bu çalışmalar geleceğimiz adına kritik önemdedir." dedi.

Dünyanın önde gelen kanaat önderlerinden oluşan ve insanlığın ortak vicdanını yansıtan Gazze Mahkemesi gibi oluşumların İsrail'in kanlı ve kalleş yüzünün dünyaya faş edilmesi bakımından oldukça isabetli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diplomatik statüye de haiz olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu, uluslararası kurum ve kuruluşlarla tesis ettiği işbirlikleriyle ümmetin gençlerinin küresel ölçekte temsili noktasında önemli bir misyonu yerine getiriyor. 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği 262 programla 15 milyonun üzerinde gence ulaşan forumumuzun 70'ten fazla ülkedeki 817 üniversitede kulübü bulunuyor. Bu kulüplerdeki 25 bin öğrenci Türkiye ve dünyadaki birçok farklı üniversite tarafından hazırlanan eğitim materyalleriyle farklı alanlardaki akademik girişimlerini sürdürüyor."

(Sürecek)