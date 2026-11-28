Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile görüşmesi başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Ofis girişinde tokalaşan Erdoğan ve Tasulas, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Kaynak: AA