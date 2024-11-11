Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında 'adaylık' sorusunun yasaklandığı iddia edildi

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu.

BAHÇELİ'DEN ADAYLIK ÇAĞRISI

Bahçeli "Cumhurbaşkanımızı seçtirmek için yol arıyormuşuz... Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?

"ANAYASAL DÜZENLEMEYİ YAPALIM"

Ne yapacağız CHP'nin içinde 4 yıl kala aday mı arayacağız? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir" ifadelerini kullanmıştı.

"GAZETECİLERE 3 KEZ UYARI YAPILDI"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili olarak gündeme getirdiği bir iddia ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Saymaz, Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere "soru yasağı" getirildiğini öne sürdü. Saymaz, bu yasağın özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması yönündeki açıklamasının sorulmaması için getirildiğini ifade etti. İddiaya göre, gazetecilere bu soruyu yöneltmemeleri konusunda 3 defa uyarı yapıldı.

UÇAKTAKİ GAZETECİDEN YANIT GELDİ

Bu iddiaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı uçakta yer alan Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'dan yanıt gecikmedi. Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine bu yönde bir uyarı ya da telkin yapılmadığını belirtti ve "Ülke gündemine dair tüm sorular Sayın Cumhurbaşkanı'na soruldu. Kısıtlı süre içinde gerçekleşen sohbet esnasında tüm sorularımıza yanıt verildi," diyerek, Saymaz'a "Zan altında bıraktığın şahsım adına düzeltme rica ederim" mesajını gönderdi.

"BEN HİÇBİR GAZETECİYİ HEDEF ALMADIM"

Çakır'ın bu açıklamasına karşılık İsmail Saymaz, İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan basın bildirisini paylaşarak, iddialarının arkasında durdu. Saymaz, "Hiçbir gazeteciyi hedef almadım ve kimseyi zan altında bırakmadım. Kaynaklarıma güveniyorum. Eğer söz konusu soru sorulduysa, İletişim Başkanlığı'nın metninde neden yer almıyor? Sorulduysa cevabı nerede?" diyerek yanıt verdi.

SORU SORULMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Bahçeli'nin açıklamaları hakkında herhangi bir soru yöneltilmemesi dikkat çekti.