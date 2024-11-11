Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında gazetecilere soru yasağı getirildiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. MHP lideri Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması yönündeki açıklamalarına ilişkin soru yöneltilmemesi kararı alındığı öne sürülürken, uçakta yer alan gazetecilerden biri yaptığı açıklamada kendisine bu yönde bir telkin yapılmadığını belirtti.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulunmuştu.

BAHÇELİ'DEN ADAYLIK ÇAĞRISI

Bahçeli "Cumhurbaşkanımızı seçtirmek için yol arıyormuşuz... Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?

"ANAYASAL DÜZENLEMEYİ YAPALIM"

Ne yapacağız CHP'nin içinde 4 yıl kala aday mı arayacağız? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir" ifadelerini kullanmıştı.

"GAZETECİLERE 3 KEZ UYARI YAPILDI"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili olarak gündeme getirdiği bir iddia ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Saymaz, Cumhurbaşkanlığı uçağında gazetecilere "soru yasağı" getirildiğini öne sürdü. Saymaz, bu yasağın özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması yönündeki açıklamasının sorulmaması için getirildiğini ifade etti. İddiaya göre, gazetecilere bu soruyu yöneltmemeleri konusunda 3 defa uyarı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında 'adaylık' sorusunun yasaklandığı iddia edildi

UÇAKTAKİ GAZETECİDEN YANIT GELDİ

Bu iddiaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı uçakta yer alan Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'dan yanıt gecikmedi. Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine bu yönde bir uyarı ya da telkin yapılmadığını belirtti ve "Ülke gündemine dair tüm sorular Sayın Cumhurbaşkanı'na soruldu. Kısıtlı süre içinde gerçekleşen sohbet esnasında tüm sorularımıza yanıt verildi," diyerek, Saymaz'a "Zan altında bıraktığın şahsım adına düzeltme rica ederim" mesajını gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında 'adaylık' sorusunun yasaklandığı iddia edildi

"BEN HİÇBİR GAZETECİYİ HEDEF ALMADIM"

Çakır'ın bu açıklamasına karşılık İsmail Saymaz, İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan basın bildirisini paylaşarak, iddialarının arkasında durdu. Saymaz, "Hiçbir gazeteciyi hedef almadım ve kimseyi zan altında bırakmadım. Kaynaklarıma güveniyorum. Eğer söz konusu soru sorulduysa, İletişim Başkanlığı'nın metninde neden yer almıyor? Sorulduysa cevabı nerede?" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında 'adaylık' sorusunun yasaklandığı iddia edildi

SORU SORULMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Bahçeli'nin açıklamaları hakkında herhangi bir soru yöneltilmemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında
Kaynak: Haberler.com / Güncel
Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!

Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!

 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu

Güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden yolcuyu böyle vurdu

 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti

120 bin TL maaş var çalışan yok! Hükümetten "ithal işçi" talebi
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı

İstanbul'un bir ilçesinde grev kararı! Gece yarısı kapıya astılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM 12 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 12 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 11 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 11 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? 2025 Üç ayların başlangıcı ne zaman? 11 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Elazığ hava durumu 11 Kasım | Bugün Elazığ'da kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Elazığ'da 15 günlük hava durumu! Deha son bölüm neler oldu? Deha 8. bölüm özeti nereden izlenir? Malatya hava durumu 11 Kasım | Bugün Malatya'da kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Malatya'da 15 günlük hava durumu! Van hava durumu 11 Kasım | Bugün Van'da kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Van'da 15 günlük hava durumu! Ankara hava durumu 11 Kasım | Bugün Ankara'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Ankara'da 15 günlük hava durumu! ATV CANLI İZLE 11 KASIM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.