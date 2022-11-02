Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek ünlenen gençten Togg videosu! Yine kırdı geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini başarılı bir şekilde taklit eden ve sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya, şimdi de yerli otomobil Togg ile ilgili çektiği video ile gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini başarılı bir şekilde taklit eden ve sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çeken Muhammed Nur Nahya, şimdi de geçtiğimiz günlerde fabrika açılışı yapılan yerli otomobil Togg ile alakalı çektiği video ile gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Nahya dikkat çeken videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg sürüşünü canlandırdı. Genç o anlarda yanında bulunan şahsa aracın özelliklerini övüp, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun neden açılışa gelmediğini açıklarken, "Bay Kemal'e WhatsApp'tan yazdım, 'Bu tarihi günde senin de olman lazım.' dedim. Bana diyor ki 'Togg'u bir tur bindirirsen gelirim. Bir de ön sipariş listesinin en üstlerinde ismi var. Ya sen elektrik faturasını ödeyemeyen adamsın, ne yapacaksın elektrikli aracı. Silin dedim o ismi hemen" diyor.

"SOLA DÖNDÜRÜYOR BİZİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir gönderme yapan Nahya, "Sola dönün" uyarısı veren navigasyon için, "Bu arabanın her şeyi muazzam olmuş da navigasyonu düzeltmemiz lazım, sola döndürüyor bizi" ifadelerini kullanıyor.

BEĞENİ TOPLADI

Togg ile ilgili yaptığı taklitle takipçilerini kırdı geçiren Nahya'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni, RT ve yorum aldı. Kullanıcıların Nahya'nın videosuna çok güldüklerini ve bu paylaşımların devamının gelmesini istediklerini belirtti.