Devrek'te pankart eylemine tutuklama

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde üst geçitteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını söküp zarar verdiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ufuk Ören, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Olay, 8 Ağustos'ta Devrek ilçesi Ankara kara yolu üzerinde bir üst geçitte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ufuk Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin olduğu pankartı sökerek zarar verdi. Bu esnada çevrede bulunanlar, cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüleyerek tepki gösterdi. Ören, daha sonra motosikletine binip bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Ufuk Ören'i gözaltına aldı. Ören, 9 Ağustos'ta adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine dün tekrar gözaltına alınan Ören, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı