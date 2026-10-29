Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı
Kaynak: AA