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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı

Kaynak: AA
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