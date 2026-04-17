Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Sandu ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, iki lider Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Moldova arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konuda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için müzakere sürecini canlandırmaya yönelik gayretlerine devam ettiğini belirten Erdoğan, kalıcı barışa ulaşmak amacıyla taraflarla temaslarını artırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, Gagauz Türklerinin iki ülke arasında kültürel ve beşeri bağların müstesna simgesi olduğunu vurguladı.