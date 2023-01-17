Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı dava reddedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mart 2022'de sosyal medya hesabında yaptığı video açıklama beşli çete diye hitap ettiği müteaahitleri Putin'in yurt dışına para kaçıran oligarklarına benzetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu aleyhine dava açtı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, davanın reddine karar verildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Mart 2022'de sosyal medya hesabında yaptığı video açıklama ile kamu ihalelerinden en büyük payı alan müteahhitler için kullandığı 'beşli çete'yi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurt dışına para kaçıran oligarklarına benzetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon TL istemiyle tazminat davası açtığı ve bu davanın Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün yapılan duruşmada reddedildiği öğrenildi.

"ERDOĞAN YİNE KAYBETTİ" DİYE DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden manevi tazminat davasının reddedildiğini duyuran Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan yine kaybetti! Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 03.03.2022 tarihli '5'li Çete, yolsuzluk' özelindeki haklı eleştirileri nedeniyle Erdoğan tarafından açılan davanın bugünkü duruşmasında davanın reddine karar verildi! Kazanmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, 3 Mart 2022'de sosyal medya hesabında yaptığı video açıklama ile 'beşli çete'yi Putin'in yurt dışına para kaçıran oligarklarına benzetmişti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ey beşli çete, siz Putin'in oligarkları için kurduğu sistemin Türkiye'deki kopyalarısınız. Saraydaki şahıs Putin'den ne öğrendiyse sizinle onu uygulamak istiyor. İngiltere'den mahalleler, villalar satın aldınız, bankalar kurdunuz. Paralarınızı oraya taşıyorsunuz, taşımaya devam ediyorsunuz. Orada paralarınızın güvende olacağını mı zannediyorsunuz ?"Batı, Rus oligarkların malvarlıklarını hedef alan özel birim kurdu. Teker teker alıyorlar. O aslında Rus halkının parası. Ey yerel oligarklar, halkın parasını çaldınız. Size de huzur yok, uyku yok. Benim derdim siz değil, kaçırdığınız halkın parasıdır. O parayı ait olduğu topraklara geri kazandıracağız. Sizin gözünüzün yaşına bakan namerttir."