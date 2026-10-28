Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir: Dışarıdan bakan uzaylı olduğumu göremez

Genç oyuncudan ilginç benzetme: Uzaylıyım
Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü

Ünlü oyuncu tam 63 kilo verdi! Son hali şaşkına çevirdi
Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Mekke Anlaşması'nı destekliyoruz

Türkiye'nin de imza attığı tarihi anlaşmada tavrını belli etti
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler

Tutuklanan öğretmene seslendi: Alnına ve kalbine yaptıracağız!
Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti

Türkiye'de bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Galatasaray'da Rus ruleti tuttu! Aleksey Batrakov herkesi şaşırttı

Rus ruleti tuttu!