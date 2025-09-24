Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki led ekranlarda yansıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" (A Fairer World Is Possible) sözü, Times Meydanı'ndaki ekranlarda yer aldı.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel