Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Erdoğan, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla yoğun programlara ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çeşitli programlara katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına, Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve Beştepe Millet Ormanı Açılış Töreni'ne katılacak. Açılışta atlı dans gösterisi gerçekleştirilecek.

Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle konuk TDT devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine ev sahipliği yapacak.

Yemekte davetlileri Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği karşılayacak, salon girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve programa katılan devlet başkanlarının salona girişinde ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından marşlar çalınacak.

Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni gerçekleştirilecek. Törende, Caparov da hitapta bulunacak.

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, bu yılki sahibine takdim edilecek.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserinin ardından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) dans gösterisi sunacak.

Yemekte, müzisyen Kıraç ve Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen de konser verecek.

Kaynak: AA
Hindistan'da 70 yıl sonra doğaya kazandırılan çita silahla öldürüldü

Ateşlenen tüfek 70 yıllık rüyayı bitirdi
Yalova'da kazada ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu yeni kamera görüntüleriyle itiraz etti

Ölen babasına yüzde 100 kusur verildi! Oğlu başka kamerayı buldu
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler

Tutuklanan öğretmene seslendi: Alnına ve kalbine yaptıracağız!
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu

Gece yarısı korkutan haber! Son durumu belli oldu
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti

Bu nasıl ticaret? Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı

Bir adım attı, 4 bin yıllık iz bıraktı! İşte silinmeyen hatıra