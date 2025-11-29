Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuşuyor -1

Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuşuyor -1
Güncelleme:
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Türkiye'nin Akademi Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelleri 2017'de atılan, 2019'da düzenlenen ve bu sene 4'üncüsü tertiplenen Türkiye'nin akademi ödülleri İlim Yayma Mükafatları vesilesiyle bugün sizlerle bir aradayız.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Türkiye'nin Akademi Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelleri 2017'de atılan, 2019'da düzenlenen ve bu sene 4'üncüsü tertiplenen Türkiye'nin akademi ödülleri İlim Yayma Mükafatları vesilesiyle bugün sizlerle bir aradayız. Öncelikle İstanbul'un yanı sıra farklı şehirlerimizden ve yurt dışından programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bir ilim meclisi olarak gördüğüm bu önemli merasimde emeği geçen her bir kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında gerek ülkemizde gerekse dünyanın farklı yerlerinde akademik faaliyetler icra eden, emeğini, gayret, cehdini, alın ve fikir terini ilmi çalışmalara teksif eden tüm hocalarımıza selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz önce üç farklı kategoride ödüllerini takdim ettiğimiz bilim insanlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birine Rabb'imden daha nice muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Tabii, büyük ödül sahibi hocamıza 'Daha önce de sizi tanıyordum' dedim. Dedi ki: 'Bu dördüncü ödül alışım.' ve bu büyük ödül sahibi olan hocamız aynı zamanda vakıf tarafından tabii 5 milyon ödülle taltif edildi. Diğer hocalarımız da 2'şer milyon ödülle onlar da onurlandırıldı. Bunlar da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. ve hem yeni hem nitelikli eserleriyle bir yandan bilim müktesebatımıza katkılar yapan, diğer yandan gelecekteki çalışmaların önünü açan ilim erbabımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Mevla siz bu emeklerinizi hayra vesile kılsın; el-Alim ismi şerifiyle çalışmalarınıza inşallah bereket ihsan eylesin" diye konuştu.

'NİÇİN BİZİM DE BİR NOBELİMİZ OLMASIN?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başvuruları çok titiz bir şekilde değerlendiren sekreteryamıza, ilim ve onur kurulu üyelerimize, teknik uzmanlarımıza, bilimsel hakemlerimize ve vakfımızın temelli heyetine aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Şunun altını özellikle çizmek durumundayım. İlim Yayma Ödülleri'ne yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene üç ayrı dalda, 174'ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam bin 324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim de bir Nobel'imiz olmasın?" ifadelerini kullandı.

