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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

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Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Ankara'ya geldi. İki lider arasındaki görüşme başladı. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ile güvenliğin sağlanması konuları ele alınacak.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve getirilen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

ERDOĞAN İLE ŞARA GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Şara, buradan kendisine eşlik eden güvenlik konvoyuyla birlikte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Burada yapılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Şara arasındaki görüşme başladı.

SURİYE'DEKİ YENİ DÖNEMLE İLGİLİ KONULAR MASADA

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin yanı sıra ülke ekonomisinin yeniden inşası ve kalıcı istikrar ile güvenliğin sağlanması konuları ele alınacak. İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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