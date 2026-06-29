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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Merz Telefonda Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, NATO Liderler Zirvesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, NATO Liderler Zirvesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediğimizi, bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmemizin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve 'Transatlantik Bağın' muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğimizi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştığımızı belirtti."

Kaynak: ANKA
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