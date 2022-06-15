Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(DBP'li Aydeniz) Süratle dokunulmazlığının kaldırılması gerekir" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in süratle dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini kaydetti. AA / İbrahim Saykılı - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(DBP'li Aydeniz) Süratle dokunulmazlığının kaldırılması gerekir' - Haberler

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