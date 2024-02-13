Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.