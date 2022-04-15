Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi! Görüşmede MİT Başkanı Hakan Fidan da bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR GÖRÜŞÜLDÜ

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Irak'ta yürütülen sınır ötesi operasyonlar da masaya yatırıldı. Öte yandan Irak doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması da görüşülen konular arasındaydı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAKAN FİDAN EŞLİK ETTİ

Görüşmede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunması dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE İKİNCİ ZİYARETİ

Mesrur Barzani'nin IKBY Başbakanı olduktan sonra Türkiye'yi ikinci kez ziyaret etmiş oldu. Mesrur Barzani son olarak 2019'da Ankara'da temaslarda bulunmuş, bu ziyarette Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.