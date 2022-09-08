Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı."