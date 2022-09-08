Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı." Güncel Kaynak: AA / Güç Gönel Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan Güncel Haberler

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