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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı."

Kaynak: AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan Güncel Haberler

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