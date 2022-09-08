Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı Güncel Haberler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan temasları kapsamında Zagreb'de bulunan Vatan Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan temasları kapsamında Zagreb'de bulunan Vatan Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı. Gün içinde Hırvatistan'da çok sayıda programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta kendi adını taşıyan kültür merkezinin açılışının ardından Zagreb'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Vatan Anıtı'na çelenk bırakma törenine iştirak etti. Onur kıtası komutanı tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çelengi anıta bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Güncel Kaynak: AA / Sefa Mutlu Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan Türkiye Güncel Haberler

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