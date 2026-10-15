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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her yıl yurt dışından 10 binlerce öğrenci çeken ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her yıl yurt dışından 10 binlerce öğrenci çeken ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük başarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her yıl yurt dışından 10 binlerce öğrenci çeken ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür"

Kaynak: AA
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