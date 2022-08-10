Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'yi anma programına katılacak

Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 13 Ağustos'ta anma töreni düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenleyeceği anma töreninin detayları belli oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILACAK

Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programı 13 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 19.00'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

BAKAN ERSOY'UN İMZASIYLA DAVETİYE YAYINLANDI

Anma töreni için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla davetiye yayınlandı. Davetiyede ise, "Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır" ifadelerine yer verildi.