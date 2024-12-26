Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güven Mektubu Sunan Büyükelçileri Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz al Adwani'yi kabul etti.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdülaziz al Adwani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda güven mektuplarını sunan Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Anderson, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Pardeshi ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi al Adwani'yi kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel