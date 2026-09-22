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Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüşmesinde, Ada'da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi

Kaynak: AA