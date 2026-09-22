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Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüşmesinde, Ada'da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüşmesinde, Ada'da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüşmesinde, Ada'da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir önerinin netice vermeyeceğini söyledi

Kaynak: AA
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