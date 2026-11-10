Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabulünde, Türkiye'de düzenlenen COP31'in iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabulünde, Türkiye'de düzenlenen COP31'in iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabulünde, Türkiye'de düzenlenen COP31'in iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğini belirtti
Kaynak: AA