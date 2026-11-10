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Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabulünde, Türkiye'de düzenlenen COP31'in iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabulünde, Türkiye'de düzenlenen COP31'in iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabulünde, Türkiye'de düzenlenen COP31'in iklim kaynaklı sorunların çözümü için yeni bir başlangıç noktası olmasını temenni ettiğini belirtti

Kaynak: AA
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