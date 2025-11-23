Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinden "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Johannesburg'dan ayrıldı.