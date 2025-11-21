Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine gitti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılacak. İkili görüşmeler gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler onuruna verilen akşam yemeğinde de yer alacak.

