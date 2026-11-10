Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye olarak Cox's Bazar'daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerini sürdüreceklerini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye olarak Cox's Bazar'daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye olarak Cox's Bazar'daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti
Kaynak: AA