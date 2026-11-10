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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye olarak Cox's Bazar'daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye olarak Cox's Bazar'daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye olarak Cox's Bazar'daki insani durumun uluslararası camianın gündeminde kalması için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti

Kaynak: AA
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