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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti

Kaynak: AA
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