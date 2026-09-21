Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti
Kaynak: AA