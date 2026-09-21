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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiğini, Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti

Kaynak: AA