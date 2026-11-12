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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti

Kaynak: AA
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