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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, ulusal diyalog sürecinin başarısı, milli birliğin tesisi ve toplumsal barışın sağlanmasını temenni etti

Kaynak: AA