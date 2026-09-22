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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırıların durumu daha kötüleştirdiğini söyledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırıların durumu daha kötüleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırıların durumu daha kötüleştirdiğini söyledi

Kaynak: AA
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