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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırıların durumu daha kötüleştirdiğini söyledi

Kaynak: AA