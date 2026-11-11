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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydetti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydetti

Kaynak: AA
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