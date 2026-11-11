Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'deki soykırım) İnsanlık için utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'deki soykırım) İnsanlık için utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'deki soykırım) İnsanlık için utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz"
Kaynak: AA