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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'deki soykırım) İnsanlık için utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz"

Kaynak: AA