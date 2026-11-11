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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'deki soykırım) İnsanlık için utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze'deki soykırım) İnsanlık için utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Gazze'deki soykırım) İnsanlık için utanç verici böyle bir tabloyu gören, bilen, şahit olan hiç kimse sorumluluktan kurtulamaz"

Kaynak: AA
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