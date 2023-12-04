CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GAZZE KASABI NETANYAHU, MİLOSEVİÇ NASIL YARGILANDIYSA YARGILANACAKTIR

Gökçe KARAKÖSE, Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Gazze kasabı olan Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak aynı Miloseviç nasıl yargılandıysa, bu yargılanacaktır. Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili hazırlıklara da şimdiden başlamalıyız. İsrail'in Gazze'yi insansızlaştırma politikalarına karşı da çok net bir duruş sergilemeliyiz. Farklı hevesler peşinde koşan İsrailli yöneticilere şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gazze, bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır" dedi.

39. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) Bakanlar Oturumu Açılış Programı İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programda açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Toplantıda Kuran-ı Kerim okundu ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin video gösterimi yapıldı.

"GAZZE'NİN YENİDEN İMARIYLA İLGİLİ HAZIRLIKLARA DA ŞİMDİDEN BAŞLAMALIYIZ"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in atom bombası var mı? Var. Ama sorarsan yok diyorlar. Biz bunun ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Şu anda Gazze kasabı olan Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak aynı Miloseviç nasıl yargılandıysa, bu yargılanacaktır. Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili hazırlıklara da şimdiden başlamalıyız. İsrail'in Gazze'yi insansızlaştırma politikalarına karşı da çok net bir duruş sergilemeliyiz. Farklı hevesler peşinde koşan İsrailli yöneticilere şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gazze, bir Filistin toprağıdır. Gazze Filistinlilerindir, ebediyen de öyle kalacaktır" dedi.

KİMSE BİZE PARMAK SALLAYAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak Gazze'nin tek bir karış toprağını dahi işgalci İsrail'e bırakmamak, hepimizin boynunun borcudur. Bunu sadece Gazzeli ve Flistinli kardeşlerimiz için değil, aynı zamanda kendi güvenliğimiz, kendi toprak bütünlüğümüz için de yapmalıyız. Bugün Gazze'yi işgal edenlerin yarın arzı mevud hezeyanıyla başka yerlere göz dikeceğini çok iyi biliyoruz. Nitekim bu niyetlerini artık saklama ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Gazze kasabı Netanyahu, meselenin Gazze veya Ramallah olmadığını, yayılmacı hedefler peşinde koştuğunu kameralar önünde bizzat ifşa etti. Dolayısıyla bugün, Gazze'yi ve Filistin'i savunmak demek, Kudüs'le birlikte Mekke'yi, Medine'yi, İstanbul'u savunmak, Şam'ı, Beyrut'u, Bağdat'ı ve diğer İslam beldelerini de savunmak demektir. Yangının, acının ve feryadın bizim ocağımıza ulaşmasını beklersek Allah korusun o yangın bir gün mutlaka evimize gelecektir. Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya 2 milyar ferdi olan büyük bir aile olduğumuzun şuuru ve duyarlılığıyla hareket ettiğimiz takdirde, kimse bizi tehdit edemez, kimse bize parmak sallayamaz" ifadelerini kullandı.