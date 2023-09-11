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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi'nde) Üçüncü santralin (nükleer) kurulması konusunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla görüştük, bu adımlarla enerjide...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi'nde) Üçüncü santralin (nükleer) kurulması konusunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla görüştük, bu adımlarla enerjide sıkıntımız kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi'nde) Üçüncü santralin (nükleer) kurulması konusunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla görüştük, bu adımlarla enerjide sıkıntımız kalmayacak."

Kaynak: AA / Güncel

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