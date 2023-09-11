Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi'nde) Üçüncü santralin (nükleer) kurulması konusunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla görüştük, bu adımlarla enerjide...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi'nde) Üçüncü santralin (nükleer) kurulması konusunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla görüştük, bu adımlarla enerjide sıkıntımız kalmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(G20 Zirvesi'nde) Üçüncü santralin (nükleer) kurulması konusunda Güney Kore Cumhurbaşkanı'yla görüştük, bu adımlarla enerjide sıkıntımız kalmayacak."
Kaynak: AA / Güncel