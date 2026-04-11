Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları da ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliği fırsatlarını değerlendirerek daha ileriye taşınmasının faydalı olacağını vurguladı.
İran'a yönelik saldırılarla başlayan sürecin tüm dünyayı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte desteklediği diplomatik çabaların ateşkes sürecinde önemli rol oynadığını ifade etti.
Erdoğan, Lübnan'a yönelik saldırılara işaretle, ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin bu sürece elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini kaydetti.
Gazze'deki barış planının ikinci aşamasının başlatılmasının önemli olduğuna değinen Erdoğan, bu konuda yakalanan ivmeyi kaybetmemek gerektiğine işaret etti.
Liderler görüşmede, Hürmüz'de uluslararası hukuk temelinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması, Suriye'deki gelişmeler, Kafkaslar'daki barış sürecinin desteklenmesi, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı barış arayışları ve müzakerelerin canlandırılması konularını da etraflıca ele aldı.